وزارة الصحة: خلو العاصمة بغداد كلياً من فايروس كورونا بعد إجراء سلسلة من الفحوصات لعدد من الحالات المشتبه بها

2020/02/25 | 14:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، خلو العاصمة بغداد كلياً من فايروس كورونا بعد إجراء سلسلة من الفحوصات لعدد من الحالات المشتبه بها.وذكر وكيل وزارة الصحة، حازم شاكر الجميلي في تصريح لوسائل الاعلام , إنه “تم الكشف عن وجود أربع اصابات في كركوك كانوا قادمين من ايران حاملين للفايروس حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة واحالتهم الى

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