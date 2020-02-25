2020/02/25 | 14:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- وكالات توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاما، بعد تسعة أعوام على تنحيته من الحكم، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي المصري.وكان مبارك يعاني لسنوات من المرض، وتحدثت أنباء في وقت سابق الثلاثاء … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن 92 عاماً) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن 92 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).