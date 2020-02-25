توافد اعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وإطلاقات للقنابل المسيلة للدموع

2020/02/25 | 14:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين}توافد عدد كبير من المتظاهرين بإتجاه ساحة التحرير حيث الاعتصامات المستمرة منذ أربعة أشهر، وذكر مصدر مطلع لوكالة أين عن توافد اعداد غفيرة من المتظاهرين منذ صباح اليوم الثلاثاء حيث قال ان الاعداد بتزايد مستمر رغم سوء الأحوال الجوية وضروف الوقاية من فيروس إلا أن المتظاهرين أصروا على التواجد بكثافة للتأكيد على مطالبهم، وأفاد المصدر عن إطلاق القنابل المسيلة للدموع بإتجاه المحتجين من جهة ساحة الخلاني وحدوث بعض الاختناقات بصفوف المتظاهرين

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