وفاة رئيس جمهورية مصر الأسبق

2020/02/25 | 14:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين}نشرت جريدة الاهرام المصرية ضهر اليوم الثلاثاء خبر وفاة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق حسني مبارك في إحدى مستشفيات القاهرة بعد مرض عضال،

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