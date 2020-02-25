عائلة واحدة.. العراق يسجل أربع إصابات جديدة بفيروس

2020/02/25 | 14:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربعد ساعات من تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" في محافظة النجف، أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء 25 شباط/ فبراير، عن إصابة أربعة أشخاص من عائلة واحدة بالفيروس في محافظة كركوك.

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تشخيص أربع حالات جديدة بفيروس كورونا في كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة إلى إيران

وجاء في بيان صحفي للوزارة تلقى "ألترا عراق" نسخة منه: "تؤكد وزارة الصحة والبيئة العراقية تشخيص أربع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة إلى إيران ورجعت إلى البلاد".

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أضاف البيان أنه "تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفيروس كورونا المستجد".

وأكدت الوزارة في بيانها أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين"، داعية في الوقت ذاته إلى "التعاون مع تطبيق الإجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية".

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت رسميًا، خلو العاصمة بغداد كليًا، من فيروس "كورونا" بعد إجراء سلسلة من الفحوصات لعدد من الحالات المشتبه بها.

إلى ذلك، أعلن قائد شرطة كربلاء، اللواء أحمد علي زويني، منع الزائرين الأجانب ممن ينتشر فيروس كورونا في بلدانهم، من دخول المحافظة.

أعلنت وزارة الصحة رسميًا خلو العاصمة بغداد كليًا من فيروس "كورونا" بعد إجراء فحوصات لحالات مشتبه بها

وقال زويني بيان صدر في 25 شباط/فبراير وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "اتخذنا إجراءات احترازية من بينها منع دخول الزائرين الأجانب القادمين من البلدان التي فيها إصابات بفيروس كورونا"

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