عواد يطالب بالغاء البصمة تجنبا لكورونا

2020/02/25 | 14:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية عدي عواد، الغاء البصمة في مؤسسات الدولة بشكل مؤقت تجنبا لانتشار فايروس كورونا.وقال عواد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الثلاثاء، “من اجل الوقاية من فايروس كورونا الجديد على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الغاء نظام البصمة”.وشدد عواد على ضرورة ان “ينتبه جميع اصحاب مكاتب صرف […]

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