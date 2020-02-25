2020/02/25 | 14:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- برلين في الرابع من شباط عام 2020 حكمت محكمة جنايات الموصل على الشاب الايزيدي “خالد شمو سرحان” بالاعدام شنقا، ونتيجة لذلك انطلقت مظاهرات في عدة مناطق من قضاء سنجار ومخيمات النازحين في دهوك وسليمانية وكذلك في اماكن تواجد الجالية الايزيدية في اوروبا وامريكا واستراليا، مطالبة بالحكم العادل وتنديدا بقرار المحكمة.فيما كان الشارع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق، بيوت وجمعيات ايزيدية ترفع كتب الى السفارة العراقية في المانيا بشأن قضية خال) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق، بيوت وجمعيات ايزيدية ترفع كتب الى السفارة العراقية في المانيا بشأن قضية خال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).