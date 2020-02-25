صحة كربلاء تعلن عبر “العهد نيوز” نتائج فحص المشتبه باصابتهما في المحافظة

2020/02/25 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت صحة محافظة كربلاء، عن نتائج فحص الاشخاص المشتبه اصابتهم بفايروس كورونا.وقال مصدر من داخل الدائرة لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، بان “نتائج الاشخاص المشتبه باصابتهم بفايروس كورونا وبعد اجراء الفحوصات اللازمة تبين انهم غير حاملين للفايروس”.واضاف ان “المحافظة تخلو تماما من اي اصابة بالفايروس”.هذا وقد اعلن محافظ كربلاء عبر “العهد نيوز” اليوم […]

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