السجن 14 سنة لحجي “حمزة الشمري” زعيم أكبر مافيا في العراق

2020/02/25 | 15:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمين بالسجن لمدة سبع سنوات ينفذان بالتعاقب ضد المدان حمزة علي علوان عن جريمتي انتحال وظيفة من وظائف القوات المسلحة.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له تلقته (المستقلة) إن “الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات ضد المدان حمزة علي علوان حسين”.وأضاف […]

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