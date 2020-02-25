العراق يجلي أول مصاب بكورونا إلى بلده إيران

2020/02/25 | 15:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مصدر مطلع إن العراق قام بإجلاء مواطنين إيراني كان أول مصاب بفيروس كورونا الجديد في العراق إلى بلده.

وأوضح المصدر لشفق نيوز، أنه "بعد الاتفاق والتنسيق بين وزارة الصحة العراقية والقنصلية الإيرانية وموافقة منظمة الصحة العالمية، تم قبل قليل إخلاء المواطن الايراني المصاب بفايروس كورونا إلى بلده".

وأضاف المصدر أن "المصاب خرج بالفعل من مستشفى الحكيم العام في النجف الاشرف حيث كان يرقد من يومين، ويجري نقله عن طريق البر بواسطة سيارة إسعاف مجهزة ومهيأة لهذا الغرض إلى إيران".

وكان المواطن الإيراني واسمه سهيل الأميري أول حالة إصابة تم تسجيلها بالعراق أمس الاثنين قبل تسجيل إصابة أربعة أشخاص آخرين اليوم في كركوك، وهم أفراد عائلة قادمة من إيران أيضاً.

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