السليمانية تعلن اخضاع 400 شخص عائد من ايران للرقابة الصحية

2020/02/25 | 15:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير صحة محافظة السليمانية صباح هورامي يوم الثلاثاء عن اخضاع المئات من الاشخاص العائدين من ايران الى الرقابة الصحية للتأكد من سلامتهم في عدم حملهم لفيروس كورونا.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد حمد امين ان السليمانية لم تسجل اية اصابة بالفيروس.

واضاف ان 400 شخص عائد من ايران يخضعون حاليا للرقابة الصحية للتأكد من سلامتهم، مستدركا القول ان المواطنين العائدين من الصين كانوا يعدون بالعشرات ولكن في ايران يقدرون بالمئات مما يجعل مهمة المتابعة صعبة غير ان حكومة اقليم كوردستان اتخذت التدابير الوقائية اللازمة لمنع تفشي الفيروس.

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