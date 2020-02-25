مطالبة بتعطيل سلك التعليم كلياً وإلغاء البصمة للحد من تفشي

2020/02/25 | 15:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق علي البياتي يوم الثلاثاء بتعطيل المدارس والجامعات بشكل كلي في العراق للحد من تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقال البياتي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "من الضروري الآن تعطيل جميع المدارس والجامعات في عموم العراق الى إشعار اخر حفاظًا على صحة المواطنين".

بدوره، اقترح النائب عن تحالف الفتح النيابية عدي عواد، الغاء البصمة في مؤسسات الدولة بشكل مؤقت تجنبا لانتشار فايروس كورونا.

وقال عواد في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي ، "من اجل الوقاية من فايروس كورونا الجديد على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الغاء نظام البصمة ".

وشدد على ضرورة " ان ينتبه جميع اصحاب مكاتب صرف الرواتب عبر البطاقة الالكترونية لتعقيم الاجهزة واصبع المستخدم بشكل جيد قبل وبعد البصمة"، داعيا " الشفاء العاجل لجميع المرضى ويجنب الشعب العراقي كل داء ".

وتأتي هذه الاقتراحات بعد ساعات من إعلان الصحة العراقية إصابة 4 أشخاص بالفيروس في محافظة كركوك، وهم أفراد عائلة قادمة من إيران.

وكانت أول إصابة قد تم تسجيلها، الاثنين، في محافظة النجف وهو مواطن إيراني يدرس العلوم الدينية.

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