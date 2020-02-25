إحالة مشروع مجاري القرنة الى شركة تركية بقيمة 380 مليار دينار

2020/02/25 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

كشف قائممقام قضاء القرنة شمالي البصرة، محمد الحسن، الثلاثاء (25 شباط 2020)، عن تسليم مكان إنشاء موقع عمل الى شركة تركية، بغية تنفيذ مشروع مجاري القضاء.





وقال الحسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع مجاري القرنة اُحيل الى شركة تركية بقيمة 380 مليار دينار"، مبيناً ان "مشروع مجاري القرنة هو أكبر مشروع في قضاء القرنة وفي شمال البصرة بشكل عام".





وأكد، أن "المشروع سيمثل انتقالة كبيرة في خدمات البنى التحتية، وأعمال البلدية في قضاء القرنة".

نقل الطالب الإيراني المصاب بفايروس كورونا من النجف إلى بلاده

بغداد اليوم-بغداد

ردت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (25 شباط، 2020) على اتهام محافظ النجف، لؤي الياسري، لها بالتقصير، قائلة إنها شخصت حالة الطالب الإيراني المصاب سهيل الأميري، قبل معرفتك بها.

وذكرت الوزارة في بيان لها، قالت إنه "ردا على ما

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء (25 شباط 2020)، تحويل دار الضيافة في بعقوبة الى محجر طبي للأشخاص المشتبه إصابتهم بفايروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم): "ضمن الاجراءات التي

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