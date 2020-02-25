نص «غرق» لعلاء الدين العالم: العودة إلى الأب واستحالة “الخروج”

2020/02/25 | 15:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد سامي الكيال يبدو اقتباس نص بتعقيد وعمق قصة “الحكم” ل#فرانز_كافكا تحدياً شديد الصعوبة، خاصة إذا كان الهدف تحليل العلاقات الاجتماعية والأطر الأخلاقية في سياق #الثورة واللجوء السوري، ومن ثم

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