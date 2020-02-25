2020/02/25 | 15:18 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز..



اعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة كركوك شمال العراق، موضحة أن المصابين الأرب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكورونا في العراق.. ارتفاع في أسعار الكمامات وإجراءات مشددة في المدارس) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكورونا في العراق.. ارتفاع في أسعار الكمامات وإجراءات مشددة في المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).