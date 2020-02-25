2020/02/25 | 15:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ظهر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، قبل وفاته مع حفيده عمر مبارك، خلال صورة نشرها حفيده عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام".

ونشرت الصورة مطلع شهر شباط الجاري، على أثر الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها مبارك ودخل بسببها إلى المستشفى.

وعلق حفيد مبارك على الصورة وهو يقبل رأس جده قائلا: "‏كل الحب والتقدير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته (صورة)) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل وفاته (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).