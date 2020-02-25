ضبط 4 حاويات ادوية مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الشمالي

2020/02/25 | 15:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، عن ضبط اربع حاويات أدوية بشرية مخالفة لشروط الاستيراد في جمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "السلطة الجمركية في جمرك ام قصر الشمالي وبالتعاون مع الجهات الساندة، ضبطت اربع حاويات تحتوي على أدوية بشرية مختلفة تجاوزت تاريخ إنتاجها اكثر من نصف المدة، وهذا يعتبر مخالفا للضوابط وشروط الاستيراد في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".

وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".

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