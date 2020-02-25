قانوني: من الاولى ان ينص برنامج حكومة علاوي على انشاء محكمة لمحاسبة قتلة المتظاهرين

2020/02/25 | 15:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، على اهمية تضمين انشاء محكمة لمحاسبة قتلة المتظاهرين بدلا من الانتخابات المبكرة

وكتب التميمي على صفحته الشخصية، بموقع "فيسبوك" وتابعته، "الغد برس" قائلا "لو نص برنامج محمد علاوي على تحديد موعد الانتخابات المبكرة وربط وجوده في الحكومة بهذا الموعد وان يعمل على حل البرلمان بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وفق المادة ٦٤ دستور، لكان ذلك كسبا للجمهور والمتظاهرين وهو أمر متاح دستوريا".

وأضاف انه "كان الأولى ان ينص البرنامج الوزاري على التعهد على التنسيق مع مجلس القضاء بإنشاء محكمة متخصصة لمحاكمة قتلت المتظاهرين وكذلك التنسيق الدولي بهذا الشأن".

وأكد انه "ايضا يمكنه أن يكشف المؤثرين عليه لعرقلة تشكيل الحكومة وإحالتهم للقضاء".

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