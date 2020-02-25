بالفيديو... موظف بمستشفى اليرموك يرمي بدلة العزل الصحي من كورونا على قارعة الطريق بمنطقة القادسية

2020/02/25 | 15:19 - المصدر: الغد برس

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موظف بمستشفى اليرموك يرمي بدلة العزل الصحي من كورونا

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موظف بمستشفى اليرموك يرمي بدلة العزل الصحي من كورونا على قارعة الطريق بمنطقة القادسية

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