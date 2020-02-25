وزارة الدفاع تحث منتسبيها على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة

2020/02/25 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق حثت وزارة الدفاع منتسبيها للالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنها “تحث كافة منتسبيها للالتزام حرفياً بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة للوقاية من الاصابة بفيروس الكورونا”، مثمنة “جهود وزارة الصحة لاجرائتها الوقائية لتفادي تفشي الوباء”.

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