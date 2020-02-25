مرشح رئاسي: امريكا تنفق 750 مليار دولار على الجيش وتخفض الضريبة للاغنياء بترليون دولار

2020/02/25 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية بيرني ساندرز، اليوم الثلاثاء، الحكومة الامريكية وادارة ترامب انفاقها الهائل على الجيش الامريكي في مقابل الاعفاءات الضريبية للاغنياء والشركات في الوقت الذي تقضي فيه على المزايا الاجتماعية للأسر ذات الخل المنخفض والعائلات المتوسطة.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير عن ساندرز قوله ” كيف لنا ان لانساعد الاسر الفقيرة والمتوسطة […]

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