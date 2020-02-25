طهران تؤكد إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد

2020/02/25 | 15:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- وكالات أكدت طهران إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد.وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت وفاة 12 حالة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وإصابة أكثر من 61 حالة، بينما أكدت تقارير صحفية أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير، فيصل عدد … Readmore

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