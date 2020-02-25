وفاة الرئيس المصري الأسبق عن عمر يناهز 91 عاما

2020/02/25 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما.

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