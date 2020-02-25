امريكا تنشر تقرير تتوقع فيه شكل العراق بعد

2020/02/25 | 15:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا عن كاتبان قالا ان السيستاني لا يمثل فقط مصدر إلهام وتوجيه لملايين العراقيين الشيعة وغيرهم في أنحاء الأرض، ولكنه أيضًا يمثل نوعا من المتراس ضد التدخل الأجنبي في شؤون العراق .

يستهل الكاتبان تقريرهما بالقول: عندما خضع المرجع السيستاني في العر...

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