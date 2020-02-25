الرئاسة المصرية تنعى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

2020/02/25 | 15:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) نعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك

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