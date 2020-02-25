2020/02/25 | 15:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين] وصل الى البصرة، اليوم الثلاثاء، المحترف الجديد لنادي الميناء على أمل التعاقد معه في الساعات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الميناء يستعد لتقديم محترفه الجديد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الميناء يستعد لتقديم محترفه الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).