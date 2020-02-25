صحفية تعتزم رفع دعوى قضائية ضد مقتدى الصدر

2020/02/25 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت الصحفية قدس السامرائي، اليوم الثلاثاء، عزمها أقامت دعوى قضائية ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.حيث قالت السامرائي عبر صفحتها الشخصية في الفيسبوك، “سأقيم دعوة قضائية ضد السيد مقتدى الصدر، هل يحق للمواطن العراقي ان يقيم دعوه قضائية ضد السيد مقتدى الصدر على ما صرح به في القناة الشرقية هذا اعتراف […]

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