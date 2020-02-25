مدرب الشرطة يكشف عن هدفه مع القيثارة الخضراء

2020/02/25 | 15:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب نادي الشرطة، عبد الغني شهد، عن هدفه مع فريق القيثارة الخضراء خلال الموسم الحالي.وقال شهد، إن “نادي الشرطة يمتلك لاعبين محترفين وهم نجوم في المنتخب الوطني، بالإضافة الى ذلك فهو يمتلك لاعبين شباب بإمكانهم خدمة الفريق في المستقبل”.وأوضح أن “الفريق فقد عدد من اللاعبين المهمين، لكن هؤلاء لن يكونوا متاحين دائماً، […]

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