نائب يطالب بالغاء نظام البصمة في الدوائر بسبب كورونا

2020/02/25 | 15:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… طالب النائب عدي عواد بالغاء نظام البصمة في الدوائر، عازيا السبب الى تجنب انتشار فايروس كورونا.وقال عواد في بيان له انه “من اجل الوقاية من فايروس كورونا الجديد، فعلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الغاء نظام البصمة “.وشدد عواد على ضرورة “ان ينتبه جميع اصحاب مكاتب صرف الرواتب عبر البطاقة الالكترونية لتعقيم الاجهزة […]

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