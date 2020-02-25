2020/02/25 | 15:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية تقرر تعطيل المدارس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تقرر تعطيل المدارس ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تقرر تعطيل المدارس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).