2020/02/25 | 15:37 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السليمانية تقرر تعطيل المدارس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تقرر تعطيل المدارس ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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