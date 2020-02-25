رغم توقف الدعم… مشاريع جديدة وإيضاحات من دوائر الرقة

2020/02/25 | 15:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر بلدية الشعب عبر اللجان والورش التابعة لها، في مدينة #الرقة وريفها، بإدارة المنطقة والإشراف على قطاعات عدة بالتعاون مع مجلس الرقة المدني، وبالرغم من انقطاع الدعم عن جميع الورش

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