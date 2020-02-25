الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحاً بشأن الرحلات القادمة من إيران

2020/02/25 | 15:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الخطوط الجوية العراقية الحكومية يوم الثلاثاء عن استمرار رحلاتها إلى إيران بغرض إجلاء العراقيين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في هذا البلد.

وأشارت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في بيان ورد لشفق نيوز، إلى "استمرار رحلاتها الجوية المباشرة الى الجمهورية الاسلامية ايران والتي خصصتها لاجلاء العراقيين والبعثات الدبلوماسية فقط واعادتهم الى الاراضي العراقية على خلفية التوصيات الصادرة من وزارة الصحة العراقية والتي تضمنت تحذيرات من الاصابة بفيروس كورونا".

وأضافت أن "جميع رحلات العودة تخضع الى اجراءات صحية صارمة ضمن اللوائح الطبية والسلامة الصحية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع فرق وزارة الصحة وادارة المطارات العاملة في البلاد".

وتابعت الشركة أن الإجراءات "تشمل فحص جميع المسافرين عند وصول الطائرة واتخاذ الأجراءات الصحيحة للتعامل مع الحالات التي يشتبه اصابتها بعدوى فيروس كورونا".

ومنذ أمس الاثنين، سجل العراق 5 حالات إصابة بالفيروس هم إيراني جرى إجلاؤه إلى بلده، و4 عراقيين قدموا من إيران أيضاً.

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