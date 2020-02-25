حكومة كوردستان تعطل الدوام الرسمي في المدارس منذ يوم غد الى 24 اذار

2020/02/25 | 15:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تعطيل الدورام الرسمي في المدارس ورياض الاطفال والمعاهد لمدة شهر وذلك ضمن التدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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