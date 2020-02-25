حكومة كردستان تعطل الدوام في مدارس الاقليم حتى الـ 23 من الشهر المقبل

2020/02/25 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

عطلت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء (25 شباط 2020) الدوام الرسمي في مدارس الاقليم حتى الـ 23 من الشهر المقبل.

وأصدر مجلس رئاسة الوزراء في إقليم كرستان، "قراراً بتعطيل الدوام الرسمي في المراكز الدراسية كافة، الحكومية والأهلية، في إقليم كردستان منذ يوم غد الأربعاء، 26-2-2020، حتى 23-3-2020).

يتبع...

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (25 شباط، 2020) إطلاق صرف وتجهيز لقاحات وأمصال متنوعة لدوائر الصحة في العاصمة بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة، في بيان، ان "الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) جهز

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء (25 شباط 2020)، أن الرحلات الجوية القادمة من إيران مخصصة لنقل العراقيين من هناك فقط، مبينة أن الرحلات تخضع الى اجراءات صحية "صارمة".

وقالت ا

بغداد اليوم-بغداد

أكد مجلس الوزراء، الثلاثاء (25 شباط 2020)، إيلاء أهمية قصوى لمكافحة فايروس كورونا المستجد، بعد تسجيل أربع حالات إصابة جديدة في محافظة كركوك لعائلة عراقية قادمة من إيران.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (

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