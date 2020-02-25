الخطوط الجوية العراقية: الرحلات القادمة من إيران مخصصة لنقل العراقيين من هناك فقط

2020/02/25 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء (25 شباط 2020)، أن الرحلات الجوية القادمة من إيران مخصصة لنقل العراقيين من هناك فقط، مبينة أن الرحلات تخضع الى اجراءات صحية "صارمة".

وقالت الخطوط الجوية في بيان، "نود ان نوضح للرأي العام عن استمرار رحلاتها الجوية المباشرة الى الجمهورية الاسلامية ايران والتي خصصتها لاجلاء العراقيين والبعثات الدبلوماسية فقط واعادتهم الى الاراضي العراقية على خلفية التوصيات الصادرة من وزارة الصحة العراقية والتي تضمنت تحذيرات من الاصابة بفيروس كورونا".

وأضافت، "كما وننوه ان جميع رحلات العودة تخضع الى اجراءات صحية صارمة ضمن اللوائح الطبية والسلامة الصحية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع فرق وزارة الصحة وادارة المطارات العاملة في البلاد والتي تشمل فحص جميع المسافرين عند وصول الطائرة واتخاذ الأجراءات الصحيحة للتعامل مع الحالات التي يشتبه اصابتها بعدوى فيروس كورونا".

وكانت أول حالة إصابة بفايروس كورونا في العراق، قد ظهرت، الاثنين (24 شباط 2020)، في محافظة النجف، بعدما سُجلت لطالب إيراني يدرس في الحوزة الدينية بالمدينة القديمة داخل المحافظة.

بعد ذلك، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (24 شباط 2020) بياناً بشأن المصاب الإيراني بفايروس كورونا الذي احتجز في محافظة النجف.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت اليوم لأحد طلبة العلوم الدينية (ايراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الازمة الوزارية بإيقاف السفر اظهرت اصابته بفيروس كورونا المستجد"، مضيفة: "وقد تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات اقامتهم وتمت احالته للمستشفى المخصص وأرسلت مسحات اخذت منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وقد اظهرت نتائج التحليل انه حامل للفايروس".

وأشارت الى ان "الاجراءات كافة تم اتخاذها وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين، راجين التعاون مع الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (25 شباط، 2020) إطلاق صرف وتجهيز لقاحات وأمصال متنوعة لدوائر الصحة في العاصمة بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة، في بيان، ان "الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) جهز

بغداد اليوم-اربيل

عطلت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء (25 شباط 2020) الدوام الرسمي في مدارس الاقليم حتى الـ 23 من الشهر المقبل.

وأصدر مجلس رئاسة الوزراء في إقليم كرستان، "قراراً بتعطيل الدوام الرسمي في المراكز الدراسية كافة، الحكومية والأهل

بغداد اليوم-بغداد

أكد مجلس الوزراء، الثلاثاء (25 شباط 2020)، إيلاء أهمية قصوى لمكافحة فايروس كورونا المستجد، بعد تسجيل أربع حالات إصابة جديدة في محافظة كركوك لعائلة عراقية قادمة من إيران.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخطوط الجوية العراقية: الرحلات القادمة من إيران مخصصة لنقل العراقيين من هناك فقط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخطوط الجوية العراقية: الرحلات القادمة من إيران مخصصة لنقل العراقيين من هناك فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).