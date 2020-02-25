الخطوط الجوية تعلق على “جدل” استمرار الرحلات مع إيران

2020/02/25 | 15:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضحت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، سبب استمرار الرحلات مع إيران بالرغم من انتشار فيروس كورونا في بعض المدن الايرانية فضلا عن توصية وزراة الصحة بإيقاف توافد الايرانيين الى العراق، مبينة ان هذه الرحلات خصصت لاجلاء العراقيين والبعثات الدبلوماسية واعادتهم للعراق فقط.وقالت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل، […]

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