2020/02/25 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هشام_حتاته اثار تكريم الطبيب الانسان مجدى يعقوب من حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد بمنحه وسام محمد بن راشد لخدمة الانسانية ، ومنحه لقب ( صانع الامل ) وجمع تبرعات تبلغ ٣-;-٦-;-٠-;- مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة اثار من جديد الاشكاليه التى يعانى منها المجتمع المصرى مابين السلفيه المتوغله فى نفوس وعقول الكثير من المصريين ، وبين المسلم المستنير ، ثم العلمانىحصل الدكتور مجدى ي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هشام حتاته - اشكالية السلفى والمسلم والعلماني: د.مجدى يعقوب نموذجا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#هشام حتاته - اشكالية السلفى والمسلم والعلماني: د.مجدى يعقوب نموذجا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).