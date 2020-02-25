السليمانية تقرر تعطيل المدارس ابتداءاً من يوم غد

2020/02/25 | 15:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قررت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي في كافة المراكز الدراسية.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس محافظة السليمانية ، صوت المجلس فيها على تعطيل الدوام الرسمي في المدارس.

وجاء القرار بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المجلس ان العطلة ستكون لمدة 28...

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