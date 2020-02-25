الشعر والموسيقى

2020/02/25 | 16:00 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني كثيراً ما يدخل الشعر، بأوزانه وقوافيه عالم الموسيقى مثلما تدخل الموسيقى بإيقاعاتها عالم الشعر.الزجل والموشحات الأندلسية خير تطبيقات في هذا المجال.وهكذا نجد الكثير من المطربين والموسيقيين يخوضون في بحور الشعر.نلاحظ ذلك بصورة خاصة في أغاني وألحان محمد عبد الوهاب.الأمثلة كثيرة في هذا الصدد مما خلفه لنا الموسيقار الكبير.أذكر […]

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