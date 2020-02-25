هل تسهم الجاليات العراقية في الشتات في دعم الانتفاضة؟

2020/02/25 | 16:00 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم حبيب تعيش انتفاضة شبيبة العراق وعموم الشعب شهرها الخامس ويواظب المنتفضون والمنتفضات على التظاهر والتجمع اليومي في ساحات وشوارع الوسط والجنوب وبغداد، كما يشارك فيها ببغداد جمهرة واسعة من سكان المحافظات الغربية والكرد الفيلية، وهي تحظى بتأييد غالبية الشعب الكردي في كردستان العراق لعدالة وشرعية وصدقية المهمات والشعارات التي تطرحها وتنادي بها الانتفاضة، إذ […]

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