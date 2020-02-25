عقبات تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

2020/02/25 | 16:00 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد أبو الفضل لن يجازف السودان بوضع رقبة البشير تحت مقصلة المحكمة الجنائية الدولية الآن، لكن هذا الشبح يدفع السلطة الانتقالية إلى التعجيل بإجراء محاكمة محلية نزيهة لا تحتمل مراوغة.لا تزال بعض القوى السودانية تنتابها الكثير من التوقعات والتكهنات والتخمينات حول مدى جدية الحكومة في التجاوب مع مطالب المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة عدد […]

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