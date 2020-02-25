مديرية مياه الحسكة: الجيش التركي يتسبب بقطع مياه الشرب

2020/02/25 | 16:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقطعت مياه الشرب، أمس، عن مدينة #الحسكة وريفها، بعد إخراج القوات التركية فرق الصيانة من محطة (#علوك) لضخ مياه الشرب في ريف مدينة رأس العين-(سري كانيه).وقالت مديرية #مياه الشرب

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