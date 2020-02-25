2020/02/25 | 16:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الحل نت يواصل الطيران المدني العراقي رحلاته إلى #إيران، وتحديداً شركة “الخطوط الجوية” التابعة للدولة، بالرغم من قرار وزارة النقل الذي صدر الخميس الماضي، بتعليق جميع رحلات الطيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم قرار الحظر.. الرحلات الجوية العراقية مستمرّة إلى إيران) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم قرار الحظر.. الرحلات الجوية العراقية مستمرّة إلى إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).