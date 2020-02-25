2020/02/25 | 16:06 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة بانتاج الكمامات الطبية في مصنع منسوجات ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بانتاج الكمامات الطبية في مصنع منسوجات ذي قار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بانتاج الكمامات الطبية في مصنع منسوجات ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).