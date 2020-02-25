مكافحة الإرهاب يشن هجوماً على بقايا داعش في تلال “خانوكة” شمال صلاح الدين

2020/02/25 | 16:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد شن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، هجوماً على بقاياً لتنظيم داعش في تلال خانوكة، شمال صلاح الدين.وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان، تلقته “العهد نيوز”، إن “ابطال جهاز مكافحة الارهاب هاجموا مجموعة من بقايا عصابات عناصر تنظيم داعش الارهابية في تلال الخانوكة ومازال الاشتباك مستمرا”.

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