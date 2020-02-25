دائرة صحة النجف: ترحيل الطالب الإيراني المصاب بفيروس كورونا إلى بلاده

2020/02/25 | 16:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: أعلنت دائرة صحة مدينة النجف الثلاثاء ترحيل الطالب الإيراني المصاب بفيروس كورونا إلى بلاده.وقالت دائرة صحة النجف في بيان مقتضب: “بعد الاتفاق والتنسيق بين وزارة الصحة والقنصلية الإيرانية في النجف وموافقة منظمة الصحة العالمية تم إخلاء المواطن الإيراني … Readmore

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