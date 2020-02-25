حالات جديدة بكورونا في كركوك لعائلة عراقية قادمة من إيران

2020/02/25 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تشخيص أربع حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة إلى إيران ورجعت للبلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفايروس كورونا المستجد.وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين، راجية التعاون مع تطبيق الإجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية.

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