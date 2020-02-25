السامرائي يطالب بإضافة أحد نواب المحافظات المحررة في لجنة دراسة المنهاج الوزاري

2020/02/25 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب تحالف الوطن أولاً، رئاسة مجلس النواب بإضافة أحد نواب المحافظات المحررة في اللجنة النيابية المكلفة بدراسة المنهاج الوزاري.

وأعرب رئيس التحالف النائب مثنى السامرائي، عن استغرابه من عدم تحقيق التوازن الوطني في تشكيل اللجنة المكلفة بدراسة المنهاج الوزاري، من خلال استبعاد نواب المحافظات المحررة من اللجنة، وقال التحالف في بيان صدر عنه، إن تحقيق التوازن الوطني ضرورة اقتضاها الواقع السياسي والأساس الدستوري وهو مطلوب في تشكيل الحكومة.

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