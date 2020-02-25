2020/02/25 | 16:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت رئاسة جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تعلن الحداد 3 أيام حدادا على وفاة مبارك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تعلن الحداد 3 أيام حدادا على وفاة مبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).