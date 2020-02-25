مجلس الوزراء العراقي يتخذ إجراءً “عاجلاً” لمواجهة كورونا

2020/02/25 | 16:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قرر مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء إطلاق المبالغ المالية اللازمة للصحة والمحافظات بشكل “عاجل” لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا في البلاد.جاء القرار خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء وفق بيان صادر عن الحكومة.وذكر البيان أن المجلس ناقش الاجراءات المتخذة لمواجهة خطر فايروس كورونا في عموم البلاد، حيث استمع إلى شرح تفصيلي قدمه وزير […]

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